За неполный месяц погрануправление выявило свыше 300 нарушителей в Ленобласти

Более 300 нарушителей пограничного режима были обнаружены в Ленинградской области с момента его усиления в начале мая, сообщил во вторник "Интерфакс" со ссылкой на погрануправление ФСБ. Как отмечается, с 6 по 22 мая в регионе проходили мероприятия по усилению контроля за соблюдением погранрежима.

"Выявлено свыше 250 нарушителей пограничного режима в пограничной зоне, более 50 нарушителей режима госграницы РФ, семь нарушителей режима в пунктах пропуска через госграницу", — цитирует информагентство сообщение пограничного управления.

Основная часть нарушителей была привлечена к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 350 тысяч рублей. Среди задержанных оказались нарушители миграционного законодательства, из передали полиции.

Об усилении погранрежима в Ленобласти стало известно 5 мая. Жителей приграничных населенных пунктов просили носить при себе документы "во избежание возможных недоразумений".

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