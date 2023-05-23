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Градозащитники информируют о протечках в жилом здании по соседству с домом Басевича

фото ЗакС политика Градозащитники информируют о протечках в жилом здании по соседству с домом Басевича

Петербургские градозащитники бьют тревогу из-за начавшейся протечки в подвале жилого здания по Большой Пушкарской улице, 5, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

"Вода попадает в вырытые шурфы, и в подвале уже фактически озеро. Дом подтапливается неслабо. Это дополнительно приведет к появлению трещин, разрушению фундамента и в конечном итоге скорому обрушению дома!" - информируют активисты.

Судя по опубликованным снимкам, на место выезжали представители ЖКС, которые, по словам градозащитников, только замуровали в ходы в подвал, не став устранять протечки.

Появление проблем активисты связывают с начавшимся сносом дома Басевича.

Снос дома Басевича стартовал 18 мая, спустя несколько дней жильцы окрестных домов пожаловались президенту РФ и главе Следственного комитета на появившиеся трещины в стенах.


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