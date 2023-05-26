Минпромторг внесет контактные линзы в список параллельного импорта

В течение следующей половины месяца Минпромторг намерен внести контактные линзы ряда зарубежных производителей в перечень параллельного импорта, сообщил 26 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предполагается, что подобная мера позволит обеспечить российский рынок соответствующей продукцией.

"Минпромторг России в течение двух недель внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, в перечень параллельного импорта", — говорится в сообщении ведомства, распространенного в пятницу днем.

Саму меру в министерстве назвали превентивной, поскольку в условиях новых санкций еще сложилась практика выдачи экспортных разрешений на товары подобного типа. В дальнейшем линзы могут быть удалены из перечня параллельного импорта при условии сохранения официальных поставок в Россию, отметили в Минпромторге.

В четверг появилась информация о том, что компания Johnson & Johnson намерена прекратить поставки контактных линз в Россию. Позже представители фирмы уточнили, что речь идет лишь об одном торговом наименовании в имеющейся товарной линейке.

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