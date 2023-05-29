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Новости 15:27

Аллу Манилову наградили правительственной премией

фото ЗакС политика Аллу Манилову наградили правительственной премией

Премьер-министр Михаил Мишустин наградил генерального директора Русского музея Аллу Манилову почетной грамотой правительства за большой вклад в подготовку и проведение Года культурного наследия народов России.

Соответствующее распоряжение, подписанное 25 мая, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Алла Манилова, известная петербуржцам по работе в Смольном, возглавила Русский музей нынешней весной. Предыдущие одиннадцать лет своей карьеры она занимала должность заместителя министра культуры.

фото: culture.gov.ru


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