Аллу Манилову наградили правительственной премией

Премьер-министр Михаил Мишустин наградил генерального директора Русского музея Аллу Манилову почетной грамотой правительства за большой вклад в подготовку и проведение Года культурного наследия народов России.

Соответствующее распоряжение, подписанное 25 мая, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Алла Манилова, известная петербуржцам по работе в Смольном, возглавила Русский музей нынешней весной. Предыдущие одиннадцать лет своей карьеры она занимала должность заместителя министра культуры.

фото: culture.gov.ru