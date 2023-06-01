Суд в Москве отправит в Смоленск дело об экстрадиции россиянки Сапеги из белорусской тюрьмы

Пресненский райсуд Москвы отправит в Смоленск материалы дела об экстрадиции россиянки Софьи Сапеги из белорусской тюрьмы, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Изначально в столичном суде выражали готовность перенести рассмотрение ходатайства во Владивосток, где ранее была зарегистрирована Сапега. Однако на заседании 1 июня выяснилось, что до ареста в Белоруссии девушка была зарегистрирована в Смоленске. Теперь материалы дела отправят в Промышленный суд города.

В 2021 Сапеге назначили наказание в 6 лет колонии по статье белорусского УК о разжигании вражды. Сторона обвинения установила, во время протестов в 2020 году она была администратором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором якобы публиковали личные данные силовиков.

Сапегу задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Ранее ему дали 8 лет колонии в рамках уголовного дела о "заговоре для захвата власти" в Белоруссии, однако впоследствии президент республики Александр Лукашенко его помиловал.