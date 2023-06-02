Казарин: Члены правительства Петербурга начали отказываться от айфонов еще в 2022 году

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин 2 июня высказался на тему заявлений о небезопасности айфонов. Накануне ФСБ обвинила Apple в сотрудничестве с разведкой США и слежке за россиянами с помощью своих смартфонов.

"Предполагаю возможные вопросы про использование смартфонов Apple iPhone. Сообщаю, что руководители органов власти и члены Правительства Санкт-Петербурга прошли обучение цифровой гигиене и информационной безопасности еще в прошлом году. Тогда же начался процесс перехода на устройства иных производителей", - написал Казарин в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о запрете пользования айфонами сотрудникам президентской администрации. Он отметил, что использование айфонов на госслужбе "неприемлемо и запрещено".

Вопрос о запрете чиновникам пользоваться техникой Apple в России обсуждали еще в 2014 году. Однако такие ограничения не ввели. Напротив, продукцию Apple приобретали за бюджетный счет. Так, перед выборами президента 2018 года администрация Фрунзенского района Петербурга обещала IPhone 8 победителю конкурса селфи с избирательных участков.