В Петербурге построят полигон для тестирования "умных" трамваев

В Северной столице появится специальный полигон для тестирования трамваев нового поколения, оснащённых функцией автопилотирования. Об этом, как пишет "Фонтанка", стало известно в ходе отраслевого научно-технического совета, который проводит МАП ГЭТ.

Во время обращения к слушателям, замруководителя министра промышленности Василий Шпак отметил, что на новом полигоне будут обслуживать интеллектуальные системы автомобильного, сельскохозяйственного и рельсового транспорта. Начальник "Горэлектротранса" Денис Минкин уточнил, что автомобильный будет базироваться в Москве, а остальные два — в городе на Неве.

Трамвайную площадку оборудуют на улице Шаврова.

"Там пути уже есть, веера, стрелки. И мы будем там имитировать некоторое количество типовых сцен из города", — рассказывал ранее Минкин.

Наличие на полигоне базового оборудования и инфраструктуры позволит ускорить обучение интеллектуальных систем.

В январе стало известно, что "Горэлектротранс" намерен обустроить под нужды "умных" трамваев трамвайный парк № 7 на улице Грибакиных.