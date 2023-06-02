На даче Месмахера начались противоаварийные работы

Собственник деревянной дачи Месмахера в поселке Парголово приступил к проведению первоочередных противоаварийных работ, сообщили 2 июня в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников. Суд обязал владельца здания сделать это решением, вынесенным в начале марта.

"Предусматривается устройство временной кровли, ремонт участков кровли, ограничение несанкционированного доступа внутрь здания, устройство временных конструкций для усиления аварийных участков, восстановление работоспособности системы водостока", — перечислили необходимые работы в КГИОП.

Документация на проведение противоаварийных и консервационных работ поступила в комитет в апреле. В мае чиновники дали положительный отзыв на бумаги.

Владелец должен завершить работы в течение года с момента вступления в силу решения суда. В случае затягивания процесса с него взыщут 100 тысяч рублей, а в дальнейшем сумма штрафов увеличится до 150 тысяч рублей ежемесячно.

Дача архитектора Месмахера признана памятником регионального значения. Она была построена в 1900-1902 годах и в наши дни остается единственной сохранившейся без изменений дачной деревянной постройкой архитектора в России.

Фото: kgiop.gov.spb.ru