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Ямпольская пообещала иноагентам жизнь, полную "бесплодной борьбы и низкооплачиваемого труда"

фото ЗакС политика Ямпольская пообещала иноагентам жизнь, полную "бесплодной борьбы и низкооплачиваемого труда"

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") пообещала законодательно усложнить жизнь иноагентов, которые оскорбляют страну за её пределами. Таким образом депутат отреагировала на отказ суда снимать соответствующий статус с артиста Максима Галкина*. Сообщение приведено в Telegram-канале парламентария.

"Со своей стороны обещаю и дальше вносить законотворческие предложения, которые сделают жизнь персонажей, оскорбляющих страну и народ, интересной, незабываемой, полной борьбы и труда. Бесплодной борьбы и низкооплачиваемого труда", - высказалась Ямпольская.

Ранее единоросс выступила за признание иноагентами артистов, дурно говорящих о России. Кроме того, Ямпольская сообщала о формировании в Госдуме рабочей группы по вопросу введения наказания для покинувших РФ граждан.

Ранее 2 июня суд оставил артистов Максима Галкина* и Семёна Слепакова**, а также блогера Илью Варламова*** в статусе иноагентов.

 

 *Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс Семёна Слепакова в единый реестр иноагентов

***Минюст внёс Илью Варламова в единый реестр иноагентов


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