Постоянная автобусная остановка у больницы Святителя Луки появится до конца года

Комитет по транспорту разместил временную автобусную остановку близ больницы Святителя Луки на Чугунной улице, говорится в ответе ведомства на запрос депутата петербургского ЗакСа Марины Шишкиной. В дальнейшем комтранс намерен установить постоянную остановку для удобства пассажиров.

В начале мая Шишкина направила запрос в комитет после получения обращений петербуржцев, рассказала она 2 июня в своем Telegram-канале. Горожане жаловались на то, что из-за проведения транспортной реформы исчезла маршрутка, на которой они доезжали до больницы от метро. Между тем ближайшая остановка располагается приблизительно в 600 метрах от медучреждения, и преодолевать такое расстояние людям с ограниченными возможностями тяжело.

В своем ответе комитет оповестил Шишкину о том, что временные остановки возле больницы были введены в эксплуатацию еще 11 мая, что было сделано "в целях организации прямой беспересадочной транспортной связки" медучреждения со станцией метро "Площадь Ленина", а также для "сокращения дальности пешеходных подходов к ближайшей остановке". В середине месяца объекты были включены в трассу автобуса № 37, курсирующего между Финляндским вокзалом и Белорусской улицей.

В свою очередь, строительство павильонов, выполненных в соответствии с правилами ГОСТа, планируется провести "в течение 2023 года", сообщили в комитете.

Ранее Шишкина выступила за создание черного списка недобросовестных пользователей прокатных электросамокатов.