Смольный презентует туристический потенциал Петербурга в трех городах Ирана

Петербург организует роуд-шоу в трех городах Ирана для демонстрации своего туристического потенциала среди местных жителей, рассказал 2 июня глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, проведение мероприятий запланировано на июль этого года.

"Для продвижения туристских возможностей Петербурга нами ведется комплексная информационная кампания, в рамках которой наш город <...> в июле проведет роуд-шоу в Тегеране, Ширазе и Исфахане. В настоящее время Петербург активно готовится к приему гостей из дружественных стран: прорабатываются варианты коллективного размещения, вопросы организации питания", — приводит слова Корнеева пресс-служба возглавляемого им комитета.

По словам чиновника, сейчас на базе Международного центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Петербурга реализуется ориентированная на работу с туристами из Индии, Китая и мусульманских стран программа. Цель ее заключается в учете культурных особенностей гостей из азиатских стран и подготовке к работе с ними профильных специалистов.

Напомним, по итогам 2022 года иностранный турпоток в Россию сократился на 96,1 %.