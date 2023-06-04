Патриарх Кирилл проводит в ХХС литургию с участием "Троицы" Рублёва

В столичном Храме Христа Спасителя проходит литургия по случаю Дня Святой Троицы, передаёт 4 июня РИА Новости. В мероприятии, которое проводит патриарх Кирилл, задействована икона "Троица" Андрея Рублёва.

Верующие смогут поклониться религиозной святые в период с 5 по 18 июня, с 10:00 до 19:00.

"Во время пребывания в Храме Христа Спасителя иконы "Троица" преп. Андрея Рублёва всякое прикосновение и прикладывание каких-либо предметов к ковчегу с иконой будет исключено", – отметили в РПЦ. Сам патриарх витрину с религиозным объектом поцеловал.

"Троицу" доставили из Третьяковской галереи вечером 3 июня. В Минкульте сообщили, что икона пробудет в ХХС до 18 июня, после чего её вернут в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковки.

Передачу иконы РПЦ инициировал Владимир Путин.