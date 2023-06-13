В Москве силовики пришли с обыском к экс-депутату от "Яблока" по делу Пономарёва**

Столичные правоохранители нагрянули с обыском к бывшему депутату от "Яблока" Никите Ильину, передаёт 13 июня "ОВД-Инфо"*.

По словам супруги Ильина, следственный мероприятия связаны с уголовным делом против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва**.

Напомним, в конце апреля Генпрокуратура признала "Съезд народных депутатов"*** нежелательной организацией в России. В сообщении ведомства при этом упоминался Илья Пономарёв**, выступивший организатором мероприятия.

Впоследствии в ряде российских регионов состоялись обыски у ряда оппозиционеров, которых силовики связывают с работой "Съезда народных депутатов"***. В частности, в Петербурге обыск состоялся у главреда интернет-сообщества "Ладога.ру" Александра Калинина-Соколенко. В Москве состоялся обыск в жилище математика Михаила Лобанова, его отпустили днем после допроса.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс Илью Пономарёва в единый реестр иноагентов

***Минюст внёс "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych") в список нежелательных организаций на территории РФ