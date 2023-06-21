В день рождения Цоя здание "Камчатки" освободили от граффити

В связи с капитальным ремонтом здания бывшей котельной на улице Блохина в Петербурге, в которой работал музыкант Виктор Цой, в день его рождения 21 июня фасад стали очищать от граффити. За процедурой наблюдал портал MR7.

Слой штукатурки, покрытый надписями и рисунками, отбивали в частности бизнесмен Алексей Сергиенко и единоросс из петербургского ЗакСа Павел Крупник. Отбитые элементы фасада увезут в "Арт-центр Сергиенко".

Ранее чиновники допускали возможность, что некоторые рисунки сохранятся.

"Есть идея обратиться к ведущим граффитистам России и объявить открытый конкурс на граффити, посвященные Цою и группе "Кино". Тогда этот двор будет смотреться очень органично и красиво, по-петербургски", - рассказал Крупник.

Часть двора, облюбованную поклонниками русского рока, могут закрыть от посетителей ради покоя местных жителей.

фото: Дмитрий Абрамов / MR7