ЗакС, непонятная коррупция и загадочный инвестор

Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании Петербурга 21 июня депутаты приняли в первом чтении законопроекты о порядке сообщении о склонении к коррупции и о передаче инвесторам городских объектов без торгов. Несмотря на положительное решение, оба документы вызвали у парламентариев непонимание. Еще в ЗакСе дали слово представителям малых партий.

Несклоняемые депутаты

Бурное обсуждение на заседании 21 июня вызвал принятый в первом чтении законопроект, определяющий порядок сообщения о фактах склонения депутатов и чиновников к коррупционным действиям. Согласно документу, они должны будут в пятидневный срок сообщить в прокуратуру или другое ведомство о поступивших предложениях совершить коррупционное правонарушение. Уведомление должно содержать имя чиновника, к которому поступило предложение, сведения о тех, кто предложил, а также суть потенциального нарушения. Форма обращения произвольная.

Парламентарии не очень поняли, что от них хотят и что именно подразумевается под "коррупционным правонарушением".

- Что может являться коррупционным правонарушением? Приведу парочку примеров, скажите мне, являются ли они таковыми. Пришла мать к депутату на прием, просит его вне очереди устроить ребенка в детский сад. Если депутат будет пытаться каким-то образом протолкнуть этот вопрос – является ли это превышением полномочий, коррупционным правонарушением? Второй пример. Пришла бабушка, говорит: "Пять лет бьюсь, прошу газовую плиту поменять, милок, помоги, пожалуйста, а я за это сделаю так, что весь подъезд за тебя проголосует". Она предлагает склонить депутата к коррупционному правонарушению или нет? - спросил лидер коммунистов в ЗакСе Роман Кононенко.

Депутат Всеволод Беликов, который представлял законопроект, ответил, что оценку подобным ситуациям должна давать прокуратура. Он также привел выдержку из законодательства, согласно которой к нарушениям относятся получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, нецелевое расходование бюджетных средств и другие деяния.

- Оставим эту трактовку за прокуратурой и нашей комиссией, а за нами – лишь обязанность в пятидневный срок сообщить, если у нас есть сомнения в том, что нас кто-то склонял к коррупционному правонарушению, - ответил Беликов.

"Яблочник" Борис Вишневский немного по-своему интерпретировал вопрос Кононенко и вместо условной "газовой плиты" упомянул обращения в правоохранительные органы для защиты прав граждан, за которые в теории весь подъезд пообещает проголосовать за депутата. Сам Вишневский отметил, что почти каждый день шлет подобные письма по волнующим горожан вопросам. Беликов предположил, что депутаты в полной мере могут пользоваться своей "святой обязанностью" обращаться в любые ведомства.

- Я уверен, что высокая правовая культура петербуржцев, открытость нашего парламента, наша активная работа на земле, очевидно, не создает никаких предпосылок для создания условий правонарушений коррупционного характера. Это вряд ли возможно в нашем созыве, - заявил Беликов.

Напомним, летом 2022 года депутата VI созыва от партии "Единая Россия" Романа Коваля приговорили к девяти годам колонии за получение взяток. Дальнейшее обсуждение законопроекта касалось перспектив оказаться в одном месте с бывшим единороссом.

- Представьте себе, к кому-то из нас пришел человек, предложил взятку. Мы побежали писать на него в прокуратуру в пятидневный срок. Прокуратура его вызвала, а он написал на нас с вами бумагу о том, что это клевета. Что это я у него вымогал взятку. Как это все будет работать? Кто из нас сядет, интересно, - поинтересовался депутат Михаил Амосов.

- Я бы так не упрощал ситуацию, - ответил Беликов. - Если вы выполните закон, не переживайте, если строго в пятидневный срок напишите…

- Так не хочется в тюрьму, понимаете, за клевету.









Закон под инвестора

Не менее активную дискуссию вызвал внесенный губернатором законопроект, который позволяет передавать неиспользуемые городские объекты инвесторам без торгов, но при условии, что на этом месте появится социальная инфраструктура вроде школ и больниц. Под какие именно цели выдается объект госсобственности – будут определять с учетом потребностей петербуржцев. Какие объекты могут попасть под действие закона и нашлись ли уже потенциальные инвесторы, представитель губернатора Константин Сухенко уточнить не смог. Он предположил, что, скорее всего, здания будут отдаваться под нужды частного бизнеса.

- Стало быть, мы говорим в первую очередь о развитии фонда городского таких зданий в интересах, скорее всего, частного бизнеса, потому что это частному бизнесу интересно получить эти здания. Привести их в порядок и далее работать в них. Для государственных учреждений создание таких объектов, наверное, экономически менее интересно, - заявил Сухенко.

Также парламентариев смутило, что закон будет действовать лишь полтора года – до конца декабря 2024-го. Представитель губернатора пояснил, что к тому времени Смольный уже сможет устранить дисбаланс в нехватке школ и больниц в городе. Депутаты даже смогли предположить, кто может быть заинтересован в законопроекте.

- Закон абсолютно сырой. Крайне плохо проработанный. Зданий возможных для инвестирования не знаем, инвесторов не знаем, но механизм создадим. У меня вопрос: зачем? Возникает, конечно, гипотеза, что срочно кому-то надо отдать какое-то здание, но принимать для этого закон, мягко говоря, неправильно, - высказался Вишневский.

Более конкретным в упоминании потенциальных бенефициаров этого законопроекта оказался депутат Александр Рассудов. Он полагает, что с помощью такой нормы ПАО "Газпром" создаст в городе собственную инфраструктуру для своих работников, но не для всех петербуржцев. В пример он привел частную школу Газпрома на Крестовском острове, где учатся порядка 800 детей. По мнению Рассудова, компания может быть сейчас заинтересована в создании своей новой школы в историческом центре.

- Здесь надо честно и сказать, а не как в пояснительной записке, что все это принимается ради обеспечения нужд простых горожан. Все мы понимаем, что простым горожанам поступление в эту школу заказано. Вход воспрещен. Мы знаем это по той школе, которая располагается на Крестовском острове. Она создается исключительно для сотрудников Газпрома и их детей, - заявил Рассудов.

Сухенко поспешил напомнить, что в городе есть еще и другие компании вроде "Лукойла" и Роснефти. Он считает, что нет "ничего плохого" в том, что они будут создавать свою инфраструктуру в городе. Против закона проголосовало 12 депутатов, еще 36 парламентариев решили поддержать документ. Заксобрание вернется к рассмотрению проекта в сентябре.







"Демократическая процедура" для неизбравшихся

Последние годы число желающих выступить в парламенте от лица партий, не представленных в Заксобрании, сокращалось. В 2020 году пришло девять человек, в 2021-м – пять, а в 2022-м – лишь двое. В этот раз перед депутатами с речью выступили три из 25 зарегистрированных партий. Кроме постоянного участника таких мероприятий, представителя "Гражданской платформы" Александра Габитова в Заксобрание пришли председатель городского отделения Партии социальной защиты Марианна Денисова и глава политсовета петербургской "Родины" Дмитрий Жвания.

Габитов начал свое выступление с благодарности за то, что в городе сохранилась такая "демократическая процедура" и малым партиям дают возможность выйти к трибуне Мариинского дворца. Свою речь он посвятил отдыху петербуржцев в Ленобласти и, наоборот, отдыху жителей области в городе.

- Давайте подумаем, каким образом можно сделать, чтобы жители Санкт-Петербурга, выезжающие в Ленинградскую область, получали тот же уровень социальной поддержки, в том числе здравоохранения, на территории Ленинградской области, - сказал Габитов.

Также он напомнил об экономических успехах Ленобласти. Габитов уже много лет числится советником губернатора Александра Дрозденко. Докладчик упомянул итоги региона на ПМЭФ, а также призвал устранить экономические границы между субъектами, чтобы инвесторам было одинаково комфортно работать и в городе, и в области. Еще Габитов попросил у депутатов расширить перечень мероприятий, приуроченных к празднованию круглой даты со дня рождения князя Александра Меньшикова.

Член "Родины" Жвания тоже поблагодарил собравшихся за "демократическую" возможность выступить в парламенте. Его доклад был посвящен мобилизации промышленности для скорейшей победы "русского мира".

- Мы считаем, что 24 февраля 2022 года все партийные противоречия и разногласия отошли на второй план и политическое пространство нашей страны разделилось на тех, кто за русский мир, и тех, кто против русского мира. Мы с теми, кто за то, чтобы русский мир стал сильным и чтобы русский мир победил. Для того, чтобы он победил, в том числе, нужно мощное социально-экономическое развитие нашей страны и нашего города, - сказал Жвания.

Выступление Марианны Денисовой из Партии социальной защиты больше было посвящено развитию социальной сферы. По ее мнению, одна из главных проблем города – недостаточное финансирование органов местного самоуправления, которые, цитируя президента, ближе всех к народу. Еще Денисова отметила нехватку информации о существующих социальных программах. Она предложила разместить соцрекламу об этом на телевидении, баннерах и в интернете. Среди других пожеланий – увеличить размер материнского капитала до 2 млн рублей. Также она считает нужным законодательно закрепить строительство метро в Петербурге и прописать в норме станции метро в Красном Селе и аэропорту Пулково. Еще партия намерена добиваться отмены сбора подписей для участия в выборах.

- Базовым вопросом для нас является внесение поправок в действующее законодательство, а именно: об участие в выборах без сбора подписей. Такая практика уже существовала в 2012-2013 годах, и похожий опыт мог бы послужить развитию политической системы России, - объявила Денисова.

Партия социальной защиты пыталась зарегистрировать список кандидатов во время выборов 2021 года, однако не смогла собрать 20 тысяч подписей, чтобы пройти регистрацию.







Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру