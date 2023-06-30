Из-за свалки под Петербургом возбудили уголовное дело

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК). Личности фигурантов пока не удалось установить, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Дело завели из-за свалки в Красносельском районе, частично выходящей на Волхонское шоссе. Отмечается, что злоумышленники складируют отходы высокого класса опасности, что создает существенную угрозу для здоровья граждан и для окружающей среды.

Свалка на Волхонском шоссе стала предметом жалоб еще полтора года назад. На нее обращали внимание депутаты ЗакСа, муниципалы и прокуратура. В середине июня информация о незаконном складировании отходов под Петербургом дошла до сведения главы СК Александра Бастрыкина.

фото: СК по Петербургу