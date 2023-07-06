Полиция задержала петербуржца за пикет в поддержку Беркович и Петрийчук

Петербургские правоохранители задержали местного жителя Дмитрия Кузьмина, вышедшего в пикет в поддержку фигуранток дела о спектакле "Финист — Ясный Сокол", передаёт "ОВД-Инфо"*.

Горожанин вышел на улицы города, держа в руках плакат с надписью "Свободу Беркович и Петрийчук". Его доставили в отдел полиции № 28 и составили там протокол по административной статье о нарушении антиковидных ограничений.

Напомним, в спектакле "Финист — Ясный сокол", удостоившегося "Золотой маски", рассказывается о судьбе женщин, связавших жизнь с радикальными сторонниками ислама. Евгении Беркович и Светлане Петрийчук, арестованным в начале мая, грозит до семи лет лишения свободы. Ранее суд продлил им срок содержания в СИЗО до 10 сентября по делу об оправдании терроризма.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов