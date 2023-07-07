В 2022 году Россия выплатила по международным займам две трети от плана

Общий объем выплаченных Минфином средств по международным займам составил 68 % от запланированного, сообщил 7 июля РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. При этом санкции ограничили возможности России привлекать средства международных финансовых организаций (МФО).

Кредиты МФО могут быть несвязанными, или нецелевыми, и проектными, то есть получаемыми под конкретные идеи. Как пишет РБК, в прошлом году привлечение Россией несвязанных кредитов оказалось невозможным, а получение проектных займов было сопряжено с затруднениями.

"В 2022 году фактический объем привлечения средств займов МФО, осуществленного по четырем проектам, составил эквивалент $35,2 миллиона, или 2,79 миллиарда рублей (3 % в долларовом эквиваленте и 3,4 % в рублевом эквиваленте от планового показателя)", - говорится в заключении Счетной палаты. В целом же программа внешних заимствований предполагала привлечение в прошлом году кредитов на общую сумму в 83,26 миллиарда рублей.

При этом за прошедший год Минфин перевел МФО, иностранным государствам и прочим заемщикам 16,3 миллиарда рублей в качестве платежей по ранее привлеченным кредитам. Это 68 % от запланированной к выплатам суммы, сообщили в Счетной палате. Из неё 12 миллиардов рублей пришлось на выплаты Международному банку реконструкции и развития.

В результате к началу 2023 года внешний долг России по займам МФО составил 91,19 миллиарда рублей. При этом проблемы с погашением долгов в условиях санкций могут быть вызваны из-за отказа иностранного банка-корреспондента проводить платежи, сообщили в Счетной палате.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность увеличения в июле значения ключевой ставки.

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