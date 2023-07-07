"Известия": Центробанк рассматривает лизинг недвижимости в качестве альтернативы ипотеке

Банк России исследует возможность использования лизинга жилья в качестве альтернативы ипотеке, сообщили 7 июля "Известия". Предполагается, что такой вариант может подойти некоторым категориям граждан, включая тех, кто не имеет кредитной истории либо же имеет за плечами опыт банкротства, а также о тех, кто не располагает средствами на первоначальный взнос.

"В международной и российской практике есть удачные примеры использования подобных инструментов. Например, аренда с правом выкупа в Италии и Испании. А в России — проект арендного жилья ДОМ.РФ", - рассказали изданию в ЦБ.

В то же время перед появлением нового направления следует решить ряд вопросов, отметили в финансовом регуляторе. Речь идет о введении регулирования для участников рынка, в том числе в плане установления минимальных требований к финансовой устойчивости таких компаний, а также в части защиты прав клиентов. Также потребуется выровнять условия ипотеки и лизинга в вопросе зачета НДС и расчета налога на имущество и проработать ряд иных мер, отметили в Центробанке.

Ранее стало известно о повышении спроса на краткосрочную аренду загородных домов в Ленобласти.

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