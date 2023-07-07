Зампред ЦБ допустил возможность снижения цен в ближайшие месяцы

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин допустил возможность сезонного снижения цен в августе-сентябре. По его словам, финансовый регулятор не исключает подобного варианта в текущем году.

"Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета-начале осени довольно часто происходит и, возможно, произойдет и в этом году", - приводит ТАСС слова Заботкина, сказанные в кулуарах Финансового конгресса.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина завила о том, что сейчас ценовая динамика в России опережает заложенные значения базового сценария за июнь, но это не должно привести к изменению прогноза инфляции итогам 2023 года, заложенных на уровне 4,5-6,5 %. Также она допустила возможность повышения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров ЦБ, намеченного на 21 июля.

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