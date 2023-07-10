Доля торговых площадей международных брендов в два раза сократилась в ТЦ Петербурга

За прошедшие полтора года международные бренды в два раза уменьшили долю занимаемых площадей в торговых центрах Петербурга, сообщили 10 июля "Ведомости" со ссылкой на аналитиков NF Group. Так, если в конце декабря 2021 года такие компании удерживали за собой 26% площадей, то к июлю 2023 года речь шла уже о 13%.

Заметно уменьшили свое присутствие на местном рынке компании из Финляндии, Швеции и Германии. За прошедшие полтора года из Петербурга ушли 34 зарубежных ретейлера. Также имеются временно закрытые магазины, в том числе таких брендов, как "Декатлон" и Adidas. При этом общая доля арендуемых ими площадей в ТЦ составляет менее 1%.

Сохраняют свое присутствие в Петербурге или же открываются заново под другими названиями 39 брендов. С начала года на рынок вышли пять новых магазинов зарубежных компаний.

"Несмотря на сокращение доли присутствия международных брендов в составе арендаторов торговых центров, мы не отмечаем существенного изменения товарных категорий: вместо западных брендов одежды пришли российские марки и фэшн-операторы из других стран", — отметила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В мае эксперты сообщали о том, что на главных торговых улицах Петербурга пустуют более 10 % площадей.

Фото: ЗАКС.Ру