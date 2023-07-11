Мишустин поручил проработать к 20 июля детали проекта ВСМ

Дополнительные детали создания проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом должны быть подготовлены к 20 июля, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

"К концу второй декады июля Минтранс совместно с Минэкономразвития, ОАО "РЖД", АО "Группа "Синара"" и ПАО "Сбербанк" должны дополнительно проработать параметры проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург", — говорится в списке поручений, данных главой кабмина.

Участники обсуждения также должны будут проработать вопрос привлечения внебюджетных средств для строительства ВСМ.

Проект ВСМ предполагает, что поезда смогут преодолевать расстояние между Петербургом и Москвой за два часа 15 минут. В конце мая губернатор Александр Беглов подтвердил готовность Северной столицы участвовать в строительстве магистрали. Спустя месяц появилась информация о возможности изъятия четырех домов по Фарфоровскому посту для проведения работ. После этого глава МО № 72 Павел Швец обратился к вице-губернаторам Анатолию Повелию и Николаю Линченко с предложением провести встречу с местными жителями, обеспокоенными предполагаемым расселением.

Фото: ЗАКС.Ру