В метро "Звёздная" временно ограничат вход на станцию ввиду ремонта эскалатора

В течение нескольких дней на станции петербургского метрополитена "Звёздная" будет ограничен вход ввиду ремонта эскалатора, о чём проинформировали в пресс-службе городской подземки.

"С 17 июля по 21 июля с 07:45 до 08:45 часов возможно ограничение входа на станцию с учётом фактического пассажиропотока", — отчитались в пресс-службе метро.

Петербуржцев попросили заведомо планировать маршруты поездок из-за обозначенного нововведения.

Добавим также, ранее на синей ветке метро начал курсировать тематический поезд, посвящённый Нижегородской области.

Фото: ЗАКС.Ру