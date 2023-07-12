Суд в Москве рассмотрит протоколы в отношении Альбац* и Ривиной** за отсутствие иноагентской маркировки

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал протоколы о распространении материалов иностранных агентов без соответствующей маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), составленные в отношении главного редактора заблокированного журнала The New Times Евгении Альбац* и Анны Ривиной**, основательницы центра "Насилию.нет"***. Внимание на это обратила 12 июля "Медиазона"****.

Протоколы в отношении Альбац* и Ривиной** составил Роскомнадзор. Суд зарегистрировал оба административных дела 11 июля, даты заседаний по ним пока не назначены. Что именно стало причиной для составления протоколов, остается неизвестным.

Альбац* была признана иноагентом в июле прошлого года. Ощущения от новости она назвала "омерзительными", но при этом уточнила, что намерена сообщать о своем статусе в публикациях. Позже журналистка покинула Россию. Ривина получила статус иноагента в минувшем феврале.

*Минюст внес Евгению Альбац в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Анну Ривину в единый реестр иноагентов

***Минюст внес центр "Насилию.нет" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру