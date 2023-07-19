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Новости 12:46

Глава МЧС высказался за возобновление проверок бизнеса

фото ЗакС политика Глава МЧС высказался за возобновление проверок бизнеса

Сотрудники МЧС должны возобновить регулярные проверки противопожарной безопасности коммерческих предприятий, считает глава ведомства Александр Куренков. Своим взглядом на ситуацию он поделился 19 июля в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся", — цитирует заявление Куренкова ТАСС.

Министр отметил, что дело заключается не в том, что МЧС будет "кошмарить бизнес". "Дело не в этом, дело во влиянии, отчасти в рекомендациях и отчасти в призывах к совести", — продолжил он и выразил пожелание сделать безопасность, включая противопожарную, "модной" в России благодаря усилиям сенаторов и правительство.

В конце прошлого декабря правительство продлило в России мораторий на проверки бизнеса на весь 2023 год. В ходе ПМЭФ 16 июня президент Владимир Путин предложил вовсе отменить проверки бизнеса, если только тот не связан с возможностью причинения ущерба людям и экологии. В тот же день генпрокурор Игорь Краснов высказался против отмены моратория на проверки предпринимателей. Спустя неделю он, однако, уточнил свою позицию, заявив о невозможности полностью отказаться от проведения ревизий.

Фото: mchs.gov.ru


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