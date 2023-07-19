Глава МЧС высказался за возобновление проверок бизнеса

Сотрудники МЧС должны возобновить регулярные проверки противопожарной безопасности коммерческих предприятий, считает глава ведомства Александр Куренков. Своим взглядом на ситуацию он поделился 19 июля в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся", — цитирует заявление Куренкова ТАСС.

Министр отметил, что дело заключается не в том, что МЧС будет "кошмарить бизнес". "Дело не в этом, дело во влиянии, отчасти в рекомендациях и отчасти в призывах к совести", — продолжил он и выразил пожелание сделать безопасность, включая противопожарную, "модной" в России благодаря усилиям сенаторов и правительство.

В конце прошлого декабря правительство продлило в России мораторий на проверки бизнеса на весь 2023 год. В ходе ПМЭФ 16 июня президент Владимир Путин предложил вовсе отменить проверки бизнеса, если только тот не связан с возможностью причинения ущерба людям и экологии. В тот же день генпрокурор Игорь Краснов высказался против отмены моратория на проверки предпринимателей. Спустя неделю он, однако, уточнил свою позицию, заявив о невозможности полностью отказаться от проведения ревизий.

Фото: mchs.gov.ru