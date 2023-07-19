Извлекать затонувший ресторан из Невы будут под круглосуточной охраной

Петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко посетил участок прилегающего к Неве проспекта Обуховской Обороны, рядом с которым весной частично затонул плавучий ресторан "Серебряный кит".

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, на встрече с сотрудниками районной администрации и профильных предприятий и учреждений он отдал несколько распоряжений.

Согласно новейшим указаниям, участок работ по подъему судна должен быть огорожен, а скопившийся в помещениях дебаркадера мусор - вывезен. Наконец, поднимать судно исполнителей работ обязали под круглосуточной охраной.

Ранее стоимость извлечения ресторана из Невы оценили в 38 млн рублей. Еще до затопления судна с его присутствием в акватории реки активно боролся депутат Госдумы Михаил Романов, которого не устраивал внешний вид так никогда и не открывшегося для посетителей плавучего заведения. По факту затопления в марте возбудили дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК).

Фото: ЗАКС.Ру