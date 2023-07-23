В МВД подсчитали ущерб от преступлений за первую половину года

Министерство внутренних дел обнародовало статистику, касающуюся преступности в первом полугодии нынешнего года. На данные ссылается ТАСС. Материальный ущерб от общего числа преступлений в стране оценили в 284,3 млрд рублей. Это на 42,5% меньше, чем в первом полугодии предыдущего года.

Наибольший ущерб нанесли преступления, совершенные в городах и поселках городского типа (81,6%). Всего за шесть месяцев 2023 года силовики зарегистрировали 983,7 тысячи криминальных эпизодов.

Отметим, что на уходящей неделе МВД заявило об историческом максимуме раскрываемости убийств и покушений на убийство. Показатель, по официальным данным, составил 99%.

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