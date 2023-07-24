ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:40

Противники КРТ подали заявку на митинг в Мурино

фото ЗакС политика Противники КРТ подали заявку на митинг в Мурино

Инициативная группа критиков закона о комплексном развитии территорий (КРТ) 24 июля подала заявку на проведение митинга в Мурино. Они планируют собраться на площадке возле парка на Английской улице, сообщила ЗАКС.Ру активистка Ольга Лихацкая. Организаторы указали максимальную численность участников до пяти тысяч человек.

Решение собраться в Ленинградской области, а не в Петербурге, было принято из-за действующих коронавирусных ограничений. В соседнем регионе запрет на проведение массовых мероприятий был снят в декабре 2022 года, но местные власти, в частности МО "Муринское городское поселение" иногда отказывают желающим в проведении акций. Например, "яблочникам" не разрешили митинговать против электронных повесток в апреле из-за другой акции (которая так и не состоялась).

Напомним, летом закон о КРТ отметил свою первую годовщину. Большую часть времени он был "заморожен" из-за приостановки некоторых положений закона на фоне критики документа. Для того, чтобы изменить закон в соответствии с пожеланиями собственников жилья в "хрущевках" в Законодательном собрании учредили Общественный штаб. Сперва его участники занимались разработкой предложений к федеральному законодательству. Сейчас они ждут отзыв от Совета законодателей. Также сейчас обсуждаются изменения городского закона. "Приостановка" должна действовать до января 2024 года. В парламенте не исключают, что мораторий на действие закона будет продлен.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама