Смольный хочет цифровизироваться за 12 млн рублей

Правительство Петербурга хочет организовать для себя "официальное представительство" в интернете. На эти цели готовы потратить до 12,1 млн рублей, следует из закупки, размещенной ГКУ "Управление информационных технология и связи" 24 июля. Согласно аукционной документации, чиновники решили создать информационную среду для своего удобства, в которой можно было бы работать с официальным порталом администрации губернатора.

Среди функций должна работать опция "Лента медиаконтента", которая будет выводить материалы для губернатора. Также будут интерфейсы для отображения всех существующих городских проектов. Кроме того, там будет среда для управления онлайн-трансляций, публикации новостей. К новостям отдельных органов исполнительной власти будет подключен отдельная система с премодерацией. Для новостей губернатора и правительства никаких проверок проводить не будут. В этой же программе создадут реестр социальных сетей комитетов и управлений.

Самой затратной частью станет разработка программных средств системы - ее оценили в 6,3 млн рублей. Еще 1,4 млн рублей - создание рабочей документации.

Ранее об автоматизации задумались в Законодательном собрании Петербурга. Там почти за 40 млн рублей решили оборудовать депутатские места мультимедийным оборудованием.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру