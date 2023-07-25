Критики КРТ попросили Дрозденко согласовать митинг в Мурино

У губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко попросили помощи в вопросе согласования митинга против закона о комплексном развитии территорий (КРТ), заявку о котором накануне передали властям Мурино активисты. Текст коллективного обращения опубликовала юристка Ирина Баханович в своем Telegram-канале 25 июля.

"Мы очень хотим быть услышанными властями Петербурга, нам есть, что сказать, и нас не "несколько недовольных", как пытаются выставить представители законодательной и исполнительной власти. К сожалению, в Петербурге мы не имеем возможности этого сделать, так как единственное ограничение по коронавирусу, которое продлевает раз за разом губернатор - это запрет на проведение публичных мероприятий, а именно митингов", - говорится в обращении.

Под обращением указаны имена авторов письма, среди которых, кроме Баханович, пять участников движения "Гражданский Петербург": Ольга Лихацкая, Жанна Борисова, Александра Смолина, Вячеслав Иванов и Наталья Егорушкина.

Напомним, 24 июля группа противников закона о КРТ подала заявку в МО "Муринское городское поселение" на проведение митинга в начале августа. Организаторы указали максимальное количество участников в количестве пяти тысяч человек. Решение собраться в Ленобласти было принято из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Петербурге.

О том, как в Петербурге в очередной раз запретили митинговать - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру