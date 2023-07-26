Смольный потратит на гастрофестиваль с блинами более полумиллиона рублей

Во второй половине октября в Петербурге состоится гастрономический фестиваль, в рамках которого пройдет конкурс по приготовлению "петербургских блинов" и блюд петербургского завтрака. На мероприятие собираются потратить до 599 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по развитию туризма 26 июля.

Принять участие в конкурсе сможет любой кулинар, работающий по профессии на любом предприятии питания в городе. Среди них выберут трех победителей: обладателя гран-при конкурса "Петербургский завтрак", лауреата конкурса "Петербургский завтрак", набравшего большинство очков за приготовление блинов, и лауреата конкурса "Петербургский завтрак", который победит по баллам за блюдо по выбору. Определять призеров будут от 6 до 8 представителей профессионального сообщества, а также один чиновник. Кроме самих блюд, конкурсанты должны будут подготовить концепцию, по которой их блюдо можно отнести к петербургскому завтраку. При подведении результатов они будут оценивать внешний вид блюда, его вкус, соблюдение концепции, чистоту рабочего места и время, потраченное на приготовление.

В комитете по развитию туризма рассчитывают на продвижение Петербурга как центра гастрономического туризма.

Напомним, в конце июня комитет объявил закупку о проведении семейного фестиваля за 40 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру