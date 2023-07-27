В Госдуме предложили регистрировать электросамокаты со скоростью выше 6 км/ч

В России следует ввести обязательную регистрацию электросамокатов, способных разгоняться на скорость свыше 6 км/ч, считает глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Своим мнением он поделился 27 июля на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента, передают "Известия".

"Все самокаты, которые имеют скорость свыше 6 км/час — а за час человек проходит шесть километров, — должны регистрироваться, и дальше решаться вопросы их безопасной эксплуатации", — заявил журналистам депутат.

Москвичев добавил, что не видит иных способов решения проблемы. По его мнению, сейчас невозможно сделать во всех регионах полноценные велодорожки, которыми бы пользовались самокатчики. "Лучше сделать для всех пешеходов в России пешеходные дорожки, а для пользователей самокатов — написать нормальные ПДД", — резюмировал парламентарий.

Также в четверг фракция ЛДПР в Госдуме поведала посредством своего Telegram-канала о разработке законопроекта, предусматривающего обязательное страхование гражданской ответственности пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Предполагается, что владельцы подобных средств должны будут оформлять полисы страхования, подобные полисам ОСАГО. Предполагается, что это позволит защитить интересы хозяев СИМ, а также автомобилистов и пешеходов.

В начале июля о возможности введения госномеров для самокатов высказался глава ГИБДД Михаил Черников. По его мнению, говорить об этом преждевременно.

Фото: ЗАКС.Ру