У организаторов митинга против КРТ попросили договор на аренду ограждений и охрану

Власти Мурино попросили организаторов митинга против закона о комплексном развитии территорий (КРТ) уточнить свою заявку. Пока, по мнению главы местной администрации Алексея Белова, она не соответствует требованиям. Муниципалы попросили предоставить копии договоров на оказание услуг охраны общественного порядка, а также договоров на аренду металлодетекторов и ограждений.

В своем письме от 27 июля глава МА ссылался на уровень "базовой готовности" в Ленинградской области, а также решение оперативного штаба региона, согласно которому мероприятия должны согласовываться только при наличии необходимых мер безопасности: охраны, досмотра участников и ограждения территории собрания.

Автор обращения в администрацию Мурино Ольга Лихацкая рассказала ЗАКС.Ру, что не довольна таким ответом и намерена добиваться разрешения на собрание. Она также обратила внимание на то, что в письме Белова неверно указана дата планируемого митинга. В ответе муниципалов говорится о неком мероприятии 29 апреля. Вероятно, авторы письма взяли за основу апрельский отказ партии "Яблоко", которая планировала провести свой митинг в этот день.

Напомним, о планах противников закона о КРТ провести митинг на пять тысяч человек в начале августа стало известно 24 июля. Организаторы даже обратились к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, чтобы он оказал содействие в согласовании.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру