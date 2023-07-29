Нападение на Елену Милашину привело к еще одному уголовному делу

Следственный комитет возбудил еще одно дело по факту резонансного избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном, которое случилось в начале месяца.

Как сообщает Федеральная палата адвокатов, новое дело расследуется по шести статьям: включая ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 4 ст. 296 УК (воспрепятствование правосудию). В нем теперь фигурирует потерпевший: это водитель такси, сопровождавший пострадавших.

Немов выразил удовлетворение последними новостями от правоохранителей.

"Следствие восприняло мои показания о том, что нападение было связано с моей работой по уголовному делу в качестве защитника", - прокомментировал он новое дело.

Напомним, что на Милашину и Немова неизвестные напали в Чечне 4 июля. Помимо избиения, журналистке обрили голову. Первоначально СК расценил инцидент как умышленное причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести (п. п. "г", "д", "з" ч. 2 ст. 112 УК и п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК). Российские политики в основной своей массе резко осудили действия злоумышленников.

Фото предоставили ЗАКС.Ру очевидцы пикета в поддержку Елены Милашиной