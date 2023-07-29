В Белоруссии задержали активиста, "засветившегося" в документальном фильме о протестах 2020 года

Выпущенный в июле каналом Delfi документальный фильм о белорусских протестах 2020 года позволил вычислить и задержать внутри страны одного из его участников, о чем сообщил правозащитный центр "Вясна".

Имя активиста пока не раскрывается. Известно, что задержана также его подруга.

Ранее новый фильм Delfi подвергся резкой критике со стороны правозащитного сообщества из-за того, что лица демонстрантов на кадрах не были заретушированы. Участников манифестаций трехлетней давности, остающихся в Белоруссии, призвали как можно скорее покинуть страну в связи с грозящей им серьезной опасностью.

Напомним, что беспрецедентные по численности митинги в Белоруссии летом - осенью 2020 года сопровождались требованием отставки президента Александра Лукашенко, который тогда переизбрался с 80-процентным результатом уже на седьмой свой срок. Протесты были подавлены с применением насилия. Истории петербургских участников тех событий читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру