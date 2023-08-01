Дрозденко сообщил о планах строительства зеленых зон у мусороперерабатывающих заводов

Ленинградская область представит концепцию развития рекреационных зон вокруг мусорных полигонов, сообщил 1 августа Telegram-канал "Админка Ленобласти". Ожидается, что это произойдет до конца октября.

"В ближайшее время (сентябрь-октябрь) совместно с Петербургом представим концепцию развития рекреационных зон <...> вокруг будущих комплексов по переработке мусора", — говорится в сообщении канала с ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Речь идет об озеленении, создании парков и возможности рыбалки близ полигонов, "которые докажут безопасность современных технологий". Как отмечается, изначально Смольный отнесся к идее "настороженно", однако в дальнейшем переменил свою позицию.

Ранее депутат Госдумы Александр Коган анонсировал внесение законопроекта о создании отдельной системы сбора органических отходов, включая пищевые.

Фото: ЗАКС.Ру