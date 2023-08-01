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Новости 17:05

Петербургский Водоканал пригрозил отключением фонтанов желающим в них искупаться

фото ЗакС политика Петербургский Водоканал пригрозил отключением фонтанов желающим в них искупаться

В день Воздушно-десантных войск, 2 августа, в Петербурге могут начать отключать фонтаны. Это следует из свежего сообщения Водоканала. Меры будут приняты в случае нарушений общественного порядка.

"Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане - подача воды будет прекращена", - гласит сообщение.

В отсутствие подобных эксцессов фонтаны в праздничный день будут работать с 9 до 22 часов.

Отметим, что в конце июля время работы фонтанов продлевали в связи с саммитом "Россия - Африка" и празднованием Дня ВМФ.

фото: пресс-служба Смольного


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