Петербургский Водоканал пригрозил отключением фонтанов желающим в них искупаться

В день Воздушно-десантных войск, 2 августа, в Петербурге могут начать отключать фонтаны. Это следует из свежего сообщения Водоканала. Меры будут приняты в случае нарушений общественного порядка.
"Если специалисты Водоканала заметят желающих освежиться в фонтане - подача воды будет прекращена", - гласит сообщение.
В отсутствие подобных эксцессов фонтаны в праздничный день будут работать с 9 до 22 часов.
Отметим, что в конце июля время работы фонтанов продлевали в связи с саммитом "Россия - Африка" и празднованием Дня ВМФ.