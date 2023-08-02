Ксению Собчак проверят на предмет "оправдания терроризма"

Возглавляемая Екатериной Мизулиной "Лига безопасного интернета" обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить интервью Ксении Собчак с актером Алексеем Паниным на предмет публичного оправдания терроризма. Об этом Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, назвав актера иноагентом, хотя Минюст пока не наделял его таким статусом.

В ходе интервью, вышедшего на YouTube, широкому зрителю был продемонстрирован скриншот поста Панина в социальной сети, в котором он комментирует теракт на Крымском мосту, случившийся минувшей осенью. Это и вызвало у общественников претензии к Собчак.

"Наличие дисклеймера не является правовым основанием для освобождения от ответственности за распространение незаконной информации", - говорится в сообщении Мизулиной.

Отметим, что именно из-за высказываний об октябрьском подрыве Крымского моста на Панина завели уголовное дело по ст. 205.2 УК (оправдание терроризма).

Фото: ЗАКС.Ру