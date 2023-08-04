В России выпустят почтовую марку в честь погибшего главы МЧС

В России выпустят в обращение почтовую марку в честь погибшего в сентябре 2021 года бывшего главы МЧС Евгения Зиничева, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, соответствующую инициативу поддержала комиссия Минцифры по госзнакам почтовой оплаты.

"Марка выйдет в обращение (тиражом 60 тыс. ) уже 18 августа — в день рождения Евгения Николаевича. Ему исполнилось бы всего 57 лет", — написал парламентарий в своем Telegram-канале 4 августа.

Зиничев был похоронен на Северном кладбище в Петербурге после гибели в Большом Иркиндинском водопаде в 120 километрах от Норильска. Спустя год после его смерти на карте Северной столицы появился сквер, названный в его честь. До этого его имя было присвоено Петербургскому университету государственной противопожарной службы МЧС. В декабре 2022 года в Москве открыли памятник Зиничеву.

Ранее стало известно о планах выпустить в 2023 году почтовую марку в память об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна