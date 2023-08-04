К 2025 году Петербург намерен обновить станции слежения за состоянием воздуха

Власти Петербурга намерены обновить к 2025 году все имеющиеся станции автоматического мониторинга атмосферного воздуха, сообщили 4 августа в пресс-службе губернатора. Попутно количество таких станций предполагается увеличить до 30 штук.

Предполагается, что использование новых технологий позволит более точно измерять состояние окружающей среды. Кроме того, обновленные станции позволят отслеживать большее количество параметров, чем сейчас.

Комментируя известие, губернатор Александр Беглов сослался на президента Владимира Путина, который "назвал вопросы экологической безопасности и защиты окружающей среды одним из общенациональных приоритетов". В числе прочих задач, стоящих перед регионами, оказалось и сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, в связи с чем городские власти отказываются от угольных и мазутных котельных в пользу тех, что работают на более экологичных видах топлива.

Сейчас в Петербурге работают 25 станций мониторинга качества атмосферного воздуха и три передвижные лаборатории, отметили в Смольном. Кроме того, в городе следят за состоянием поверхностных и подземных вод, а также следят за уровнем радиации.

Ранее в пятницу Беглов сообщил о планах покрасить новые электробусы в "весенний зеленый" цвет. При этом он также сослался на поручение Путина по снижению вредных выбросов.

Фото: gov.spb.ru