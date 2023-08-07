Суд в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор "казанскому стрелку" Галявиеву

В Нижнем Новгороде Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор "казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву, сообщило 7 августа РИА "Новости". В середине апреля он был приговорен к пожизненному заключению.

"Приговор Верховного суда республики Татарстан от 13 апреля 2023 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — зачитал вынесенное решение судья.

Апелляцию на приговор Галявиеву подал его адвокат, который счел не донца проясненным вопрос психического состояния своего подзащитного в момент совершения преступления. Также в суд поступила жалоба законного представителя одной из потерпевших, относящаяся к удовлетворению гражданского иска.

Решением Верховного суда Татарстана Галявиев был признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Его приговорили к пожизненному заключению.

В мае 2021 года Галявиев пришел в казанскую школу № 175, где открыл стрельбу по людям. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, еще 143 человека получили тяжкий вред здоровью.

Фото: ЗАКС.Ру