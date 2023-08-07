Бывший муж журналистки Овсянниковой обратился в суд с иском о лишении ее родительских прав

Экс-супруг бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой подал иск о лишении ее родительских прав, сообщила 7августа "Медиазона"* со ссылкой на картотеку Щербинского районного суда Москвы. Дело было зарегистрировано в понедельник, дата рассмотрения пока не назначена.

Какие-либо подробности гражданского производства неизвестны. Овсянникова и ее бывший муж комментариев не давали. Известно, что сам Игорь Овсянников работает на Russia Today.

Овсянникова стала известна после того, как развернула плакат с пацифистским содержанием в прямом эфире из студии программы "Время" в марте 2022 года. В середине октября Черемушкинский суд столицы определил, что дочь работников СМИ должна жить с отцом. За полмесяца до этого появилась информация о побеге Овсянниковой вместе с дочерью из-под домашнего ареста, назначенного ей в рамках уголовного дела о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). Вскоре после этого МВД объявило ее в федеральный обыск.

Сейчас Овсянникова находится за рубежом. В середине февраля она рассказывала, что ФСИН потребовала вернуть деньги за срезанный электронный браслет, который журналистка носила до побега.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Марина Овсянникова/ Marina Ovsyannikova"