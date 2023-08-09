В Петербурге возобновили демонтаж торгового центра "Лидер"

На Комендантской площади в Петербурге возобновился снос торгового центра "Лидер", что стало возможным благодаря вступившему накануне в силу решению Арбитражного суда, передает пресс-служба Смольного.

Обеспечительные меры в виде запрета на снос здания были признаны законными в апреле. Однако накануне суд утвердил отказ в признании договора аренды возобновленным и тем самым отменил обеспечительные меры.

Комитет по контролю за имуществом намерен как можно скорее избавить территорию от полуразрушенного здания. Местных жителей предупредили о неизбежности шума и строительной пыли, попросив отнестись к работам с пониманием.

Городское правительство и ООО "Комфорт-Авто" спорят о земельном участке по адресу Гаккелевская улица, 34 более двух лет. Все это время компания добивалась признания договора аренды от 2002 года возобновленным на неопределенный срок.

фото: gov.spb.ru