В Ленобласти стартовали учения по гражданской обороне

В Ленинградской области начались комплексные учения по гражданской обороне, заявил 16 августа вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин. По его словам, мероприятия развернутся во всех районах и городских округах.

"Учения проводятся во всех районах и городском округе области. К отработке задач привлечены все органы исполнительной власти региона, организации, силовые и правоохранительные структуры", — приводит слова Ильина Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Учения посвящены отработке защиты местных жителей от последствий крупных пожаров, затоплений или же наводнений.

Ранее стало известно о намерении правительства Ленобласти компенсировать установку могильных памятников семьям погибших участников СВО.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"