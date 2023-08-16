В петербургских дворах отреставрируют шесть фонтанов

В общей сложности шесть фонтанов в петербургских дворах будут отреставрированы до конца 2023 года, поделились планами в администрации губернатора 16 августа. Речь идет о парных фонтанах на Литейном проспекте у дома № 51, о парных фонтанах на улице Комсомола у дома № 1, а также об объектах на улице Ленсовета у дома № 10 и на улице Решетникова у дома № 9.

Как отметили в Смольном, большинство установленных в 1950-2000 годах дворовых фонтанов были созданы по типовым проектам с бетонными чашами и скульптурными изображениями внутри них.

После завершения работ количество восстановленных фонтанов увеличится в Петербурге до 35 штук. В начале года "Водоканал" завершил восстановительные работы по пяти объектам в разных частях города. Специалисты заменили чаши, провели новые сети для воды и электроснабжения, а также благоустроили территорию вокруг объектов.

Ранее стало известно, что благоустройство участка на месте бывших ларьков близ "Удельной" состоится как минимум через год.

Фото: www.gov.spb.ru