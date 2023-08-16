Рядом с будущей станцией "Юго-Западная" продадут подземную парковку

Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги подземный паркинг на улице Маршала Казакова в Петербурге, расположенный в трех километрах от будущей станцией метро "Юго-Западная" ("Казаковскую"). Организаторы аукциона считают это расстоянние несущественным. Продаваемый объект представляет собой тринадцать нежилых помещений общей площадью почти 12 тысяч кв. метров. На его территории созданы парковочные места для 431 автомобиля.

Начальная (минимальная) стоимость единого лота - 147,9 млн рублей. Руководство РАД считает, что будущий покупатель сможет выгодно сдавать машиноместа в аренду: на юго-западе много удаленных от метро жилых комплексов, преимущественно населенных автовладельцами.

"Паркинг, являющийся частью введенного в эксплуатацию жилого дома, - отличная возможность для рентного бизнеса", - рассудила замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Новую станцию подземки обещают ввести в эксплуатацию до конца следующего года.

фото: РАД