ЛДПР предложила наделить детей участников СВО правом на бесплатный проезд

Члены фракции ЛДПР в Госдуме предложили наделить правом на бесплатный проезд в общественном транспорте детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Документ опубликован 17 августа в электронной базе парламента.

Проект предусматривает внесение изменений в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". Суть поправок сводится к наделению детей в возрасте 7-16 лет, чьи родители находятся в зоне СВО, правом на получение бесплатного единого проездного документа для поездок в городском общественном транспорте.

Действие инициативы планируется распространить на детей военнослужащих и добровольцев, а также на военнослужащих, погибших или получивших увечья в ходе боевых действий на территориях иностранных государств.

"Принятие законопроекта предоставит дополнительные меры поддержки семьям граждан, защищающих и освобождающих земли новых субъектов Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Депутаты считают, что принятие инициативы не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых или иных последствий для страны.

В Петербурге дети участников СВО обладают правом на бесплатный проезд в транспорте. Выданные им проездные билеты действительны до конца года.

Фото: ЗАКС.Ру