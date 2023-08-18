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Новости 18:21

Ленобласть потратит на рекламу службы по контракту до 3,2 млн рублей

фото ЗакС политика Ленобласть потратит на рекламу службы по контракту до 3,2 млн рублей

Услуги по изготовлению и распространению дополнительного тиража рекламных объявлений о контрактной службе в армии могут обойтись Ленинградской области в 3,2 млн рублей, следует из закупки, опубликованной областным комитетом государственного заказа 16 августа. Побуждать к подписанию контракта собираются с помощью плакатов и евробуклетов.

Тираж плакатов формата А4 составит 180 тысяч экземпляров. Евробуклетов напечатают в два раза меньше - 90 тысяч. Исполнитель также обязуется распространить агитацию по согласованию с заказчиком. Все работы должны быть выполнены до 20 ноября. 

Дороже всего обойдется печать евробуклетов. Тираж оценили в 1,7 млн рублей. За плакаты готовы отдать до 1,5 млн рублей. 

Напомним, в конце мая стало известно, что петербургские власти потратили на рекламу службы по контракту порядка 180 млн рублей. 

Константин Леньков / Фото Правительства Ленинградской области


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