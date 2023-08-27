Фурсенко анонсировал включение китайского языка в программы российских вузов

Китайский язык будет постепенно включаться в программы российских высших учебных заведений, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. По его словам, это связано с ростом количества научных публикаций на китайском языке.

Как уточнил Фурсенко, в настоящее время около 30% научных публикаций выходит на китайском языке. При этом он добавил, что китайский язык — не единственный из тех, которые следует изучать ради чтения научной литературы.

"Мы хотим оставаться в [научном] тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными", — цитирует РИА Новости слова Фурсенко.

В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил "мертвым" английский язык. Депутат выразил мнение, что время английского языка как средства международной коммуникации прошло и теперь следует учить иные языки, в том числе китайский.

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