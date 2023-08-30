ГУ МВД: Чиновники завысили стоимость скамеек в Лодейном Поле в 25 раз

Экономическая полиция Петербурга раскрыла новые детали дела, возбужденного из-за мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК) администрации Лодейнопольского района. Как и сообщалось ранее, силовики установили, что муниципалы заключили контракт на благоустройство набережной реки Свирь с одной из коммерческих фирм.

В новейшей сводке от ГУ МВД говорится, что за установку уличных скамеек чиновники заплатили в десятки раз больше их реальной стоимости. Так, подрядчик в рамках исполнения контракта получил 2 739 611 рублей. При этом реальную стоимость объектов благоустройства оценили только в 104,5 тысячи рублей. Таким образом, бюджету Ленобласти нанесли ущерб на сумму более 2,6 млн рублей.

Ранее сообщалось о проводимых в здании районной администрации следственных действиях.

Фото: ЗАКС.Ру